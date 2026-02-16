Ричмонд
В Башкирии пьяный лихач без прав врезался в грузовик и погубил четверых человек

В Башкирии суд прекратил дело водителя, погубившего себя и пассажиров в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы закрыл уголовное дело о смертельном ДТП, так как виновник аварии сам погиб. Напомним, трагедия произошла утром 19 апреля 2024 года на первом километре трассы Уфа — Оренбург.

Известно, что 22-летний водитель без прав сел за руль незарегистрированной «ВАЗ-21150» без номеров. На задней оси стояли шины разных моделей с разным рисунком протектора, что само по себе уже нарушение. Мужчина был пьян. В салоне находились шесть пассажиров.

Лихач грубо нарушил правила, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Удар оказался смертельным для самого водителя и четверых его пассажиров они погибли на месте. Двоих увезли в больницу.

Суд установил: нарушения ПДД и технического состояния машины напрямую привели к гибели людей. Но поскольку подсудимый мертв, дело прекратили. Постановление пока не вступило в силу.

