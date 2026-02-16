Ричмонд
Mash: из-за непогоды и ДТП на М-4 «Дон» образовалась 25-километровая пробка

Причиной 25-километрового затора в Тульской области стали массовое ДТП с участием грузовых автомобилей и неблагоприятные погодные условия. На месте происшествия работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Тульской области практически полностью парализовано движение на участке федеральной трассы М-4 «Дон». Причиной транспортного коллапса стало массовое ДТП с участием грузовиков и сложные погодные условия. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, гигантский затор образовался в районе развязки на город Богородицк. Пробка растянулась на 25 километров, сотни водителей остаются заблокированными на трассе. Очевидцы сообщают, что движение остановлено с 11 утра, и из-за скопления машин к месту аварии не могут добраться экстренные службы.

Обстановку осложняет резкое ухудшение погоды в регионе. Накануне Госавтоинспекция Тульской области со ссылкой на метеорологов предупреждала, что с ночи 16 февраля и до конца суток в области ожидаются снежные заносы, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха может опускаться до −10 градусов.

Трасса М-4 «Дон» является главной магистралью федерального значения, которая соединяет Москву с югом страны и проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.