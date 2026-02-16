Mash: из-за непогоды и ДТП на М-4 «Дон» образовалась 25-километровая пробка

Обстановку осложняет резкое ухудшение погоды в регионе. Накануне Госавтоинспекция Тульской области со ссылкой на метеорологов предупреждала, что с ночи 16 февраля и до конца суток в области ожидаются снежные заносы, гололедица и усиление ветра до 17 м/с. Температура воздуха может опускаться до −10 градусов.