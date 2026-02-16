В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке

Как уточнили в ГУМЧС РФ по региону, огнеборцы ликвидируют возгорание хозпостройки на территории зоопарка «Садгород». «На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание», — говорится в сообщении краевого главка МЧС. В ведомстве подтвердили, что в 21.10 (14.41 мск) пожар локализован на площади около 120 квадратных метров.