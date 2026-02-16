Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Владивостоке локализовали пожар в зоопарке

Во Владивостоке локализовали пожар в частном зоопарке.

Источник: fotolia.com

ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — РИА Новости. Частный зоопарк горит во Владивостоке, огонь локализован на площади около 120 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

«По предварительным данным, в вечернее время 16 февраля 2026 года произошло возгорание в одной из построек на территории зоопарка на улице Воровского во Владивостоке», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что проводится проверка. Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности.

Представитель прокуратуры рассказал РИА Новости, что зоопарк частный. «(Пожар — ред.) локализован. (Предварительно — ред.) 120 квадратных метров», — сказал он.

Как уточнили в ГУМЧС РФ по региону, огнеборцы ликвидируют возгорание хозпостройки на территории зоопарка «Садгород». «На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и двухэтажное здание», — говорится в сообщении краевого главка МЧС. В ведомстве подтвердили, что в 21.10 (14.41 мск) пожар локализован на площади около 120 квадратных метров.