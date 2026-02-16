Один человек погиб, еще один пострадал после ДТП на трассе в Ростовской области

Один человек погиб, еще один пострадал в аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни рано утром 16 февраля. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.
ДТП случилось в Октябрьском районе. Предварительно, 37-летний водитель «Рено Сандеро» (Renault Sandero) не справился с управлением, оказался на встречной полосе и столкнулся с «Мицубиси Эклипс» (Mitsubishi Eclipse). За рулем второй машины находилась 27-летняя женщина.
После аварии водитель «Рено» погиб на месте, владелица «Мицубиси» пострадала.
На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД, детали ДТП выясняются.
Автолюбителей просят быть внимательными. Нужно соблюдать дистанцию и постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
