Один человек погиб, еще один пострадал после ДТП на трассе в Ростовской области

Серьезное ДТП произошло на участке трассы Новочеркасск — Каменоломни.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще один пострадал в аварии на трассе Новочеркасск — Каменоломни рано утром 16 февраля. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

ДТП случилось в Октябрьском районе. Предварительно, 37-летний водитель «Рено Сандеро» (Renault Sandero) не справился с управлением, оказался на встречной полосе и столкнулся с «Мицубиси Эклипс» (Mitsubishi Eclipse). За рулем второй машины находилась 27-летняя женщина.

После аварии водитель «Рено» погиб на месте, владелица «Мицубиси» пострадала.

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД, детали ДТП выясняются.

Автолюбителей просят быть внимательными. Нужно соблюдать дистанцию и постоянно следить за скоростью. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

