СК сделал первое заявление после вооруженного нападения на жилой дом под Смолевичами

Следственный комитет сделал первое заявление после вооруженного нападения на дом под Смолевичами, которое произошло 16 февраля 2026 года.
По информации следствия, примерно в 04.00 в понедельник, 16 февраля, трое вооруженных иностранцев в возрасте 17 и 18 лет ворвались в частный дом, расположенный в агрогородке Будагово Смолевичского района, разбив окно.
«Используя физическую силу, биту и пистолеты, они нанесли множественные травмы 63 летнему хозяину, его 65 летней супруге и 67 летнему брату», — привели подробности в ведомстве.
В СК добавили, что в доме была установлена тревожная кнопка Департамента охраны Министерства внутренних дел, которую успел нажать хозяин дома. Милиционеры, приехавшие на место, смогли заблокировать дом и задержать двух фигурантов. Однако третий попытался с пистолетом скрыться. Но его задержали на территории района.
В ведомстве сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу. Устанавливается степень тяжести полученных ими телесных повреждений.
