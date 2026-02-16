СК сделал первое заявление после вооруженного нападения на жилой дом под Смолевичами

В СК добавили, что в доме была установлена тревожная кнопка Департамента охраны Министерства внутренних дел, которую успел нажать хозяин дома. Милиционеры, приехавшие на место, смогли заблокировать дом и задержать двух фигурантов. Однако третий попытался с пистолетом скрыться. Но его задержали на территории района.