СК сделал первое заявление после вооруженного нападения на жилой дом под Смолевичами

СК сделал первое заявление после вооруженного нападения на дом под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сделал первое заявление после вооруженного нападения на дом под Смолевичами, которое произошло 16 февраля 2026 года.

По информации следствия, примерно в 04.00 в понедельник, 16 февраля, трое вооруженных иностранцев в возрасте 17 и 18 лет ворвались в частный дом, расположенный в агрогородке Будагово Смолевичского района, разбив окно.

«Используя физическую силу, биту и пистолеты, они нанесли множественные травмы 63 летнему хозяину, его 65 летней супруге и 67 летнему брату», — привели подробности в ведомстве.

В СК добавили, что в доме была установлена тревожная кнопка Департамента охраны Министерства внутренних дел, которую успел нажать хозяин дома. Милиционеры, приехавшие на место, смогли заблокировать дом и задержать двух фигурантов. Однако третий попытался с пистолетом скрыться. Но его задержали на территории района.

В ведомстве сообщили, что пострадавшие были доставлены в больницу. Устанавливается степень тяжести полученных ими телесных повреждений.

Ранее мы узнали, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.

Тем временем МВД сказало о пострадавших во время вооруженного нападения под Смолевичами: «Три человека доставлены в больницу».

Кроме того, милиция частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами: «Пистолет, бита, нож, баллончик».