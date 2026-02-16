Была за рулем всю ночь: озвучены подробности смертельного ДТП с женой Шавката Рахмонова

Во время заседания прокурор огласил обвинение в отношении Гулайым Рахмоновой. По его данным, женщина в день аварии была в дороге с сестрой, сыном и подругой. Автомобилем управляла всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю. Прокурор отметил, что супруга спортсмена потеряла контроль над управлением, машина сместилась влево, столкнулась с ограждением и выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. В результате ее подруга погибла на месте, а сестра — в машине скорой помощи.