Была за рулем всю ночь: озвучены подробности смертельного ДТП с женой Шавката Рахмонова

В Таразе начался суд над женой казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова по делу о смертельном ДТП, передает МИА «Казинформ».

Источник: instagram.com/zhambyl_police

Во время заседания прокурор огласил обвинение в отношении Гулайым Рахмоновой. По его данным, женщина в день аварии была в дороге с сестрой, сыном и подругой. Автомобилем управляла всю ночь и сильно устала, но не передала руль другому водителю. Прокурор отметил, что супруга спортсмена потеряла контроль над управлением, машина сместилась влево, столкнулась с ограждением и выехала на полосу встречного движения, после чего перевернулась. В результате ее подруга погибла на месте, а сестра — в машине скорой помощи.