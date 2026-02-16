В День святого Валентина в Башкирии сыграли 174 свадьбы

День всех влюбленных в Башкирии стал днем создания новых семей. Так, 14 февраля официально зарегистрировали брак 174 пары. Почти половина (72) из них расписались в Уфе.
Самым популярным в столице стал отдел ЗАГС Кировского района: там поженились 13 пар. Чуть меньше (12) заключили в Ленинском районе. На третьем месте с результатом по 10 пар оказались Октябрьский и Советский районы.
В целом по республике лидером оказался город Октябрьский. Там в День влюбленных создали семьи 15 пар. Данные привели в госкомитете республики по делам юстиции.
Следующая красивая дата не за горами. На 26 февраля в Башкирии уже подано 128 заявлений о регистрации брака.
