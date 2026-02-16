Апелляция не спасла: челябинский облсуд не отпустил чиновницу под делу о гибели школьника в открытом колодце

Суд Челябинской области подтвердил законность домашнего ареста для чиновницы из Нязепетровска, обвиняемой по тяжкой статье. Речь идет о начальнике отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района. Постановлением Верхнеуфалейский городской суд от 1 февраля 2026 года ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта 2026 года Чиновницу обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, обвиняемая не приняла своевременных мер по выявлению и оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов на территории Нязепетровского округа.
В результате, как считают правоохранители, один из таких объектов — технологический колодец системы водоотведения, заполненный водой, — остался без должного контроля и обеспечения безопасности. 28 января 2026 года в этот колодец упал несовершеннолетний. Школьник погиб.
Сторона защиты не согласилась с избранной мерой пресечения и обжаловала решение. В апелляционной жалобе указывалось на необходимость отмены домашнего ареста. Однако суд апелляционной инстанции поддержал позицию прокуратуры. Челябинский областной суд отклонил доводы защиты и оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Таким образом, обвиняемая останется под домашним арестом как минимум до конца марта.
Расследование продолжается. Следствию предстоит установить все обстоятельства трагедии и степень ответственности должностных лиц. Если вина будет доказана, чиновнице может грозить реальный срок.