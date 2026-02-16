Апелляция не спасла: челябинский облсуд не отпустил чиновницу под делу о гибели школьника в открытом колодце

Суд Челябинской области подтвердил законность домашнего ареста для чиновницы из Нязепетровска, обвиняемой по тяжкой статье. Речь идет о начальнике отдела имущественных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района. Постановлением Верхнеуфалейский городской суд от 1 февраля 2026 года ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта 2026 года Чиновницу обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.