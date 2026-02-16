На омичку завели уголовное дело из-за посылки с запрещенными таблетками

На омичку завели уголовное дело из-за таблеток для похудания. Они содержали в составе 6,58 грамма сибутрамина, запрещенного к свободному обороту в РФ.
Запрещенные таблетки пришли омичке в международной посылке. Как выяснили сотрудники Омской таможни в результате оперативно-разыскных мероприятий, таблетки с сибутрамином омичка заказала из-за рубежа и намеревалась продавать их другим желающим похудеть омичам.
При получении посылки женщину задержали, а товар изъяли и направили на экспертизу. Она подтвердила, что в таблетках действительно содержится запрещенный к свободному обороту в РФ сибутрамин.
За контрабанду на омичку завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое ей грозит — пять лет лишения свободы. По данным открытых интернет-источников, сибутрамин опасен для человека из-за риска побочных эффектов и возможности развития зависимости.
Как рассказали в Омской таможне, нынешний случай — уже второй за 2026 год, когда таможенники выявляют в международных посылках запрещенные сильнодействующее вещества.
Ранее КП-Омск сообщала, что омичка получила пять лет колонии за посылку с цветами и листьями.