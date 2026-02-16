Пенсионерка из Воронежа отдала курьеру 2,4 млн рублей

Все началось с сообщения в мессенджере: злоумышленники под предлогом подтверждения факта выхода на пенсию смогли получить доступ к аккаунту пенсионерки на портале «Госуслуги». После этого с ней связался лже-сотрудник прокуратуры, который прислал поддельный документ — так называемую доверенность, и убедил женщину, что ее личный кабинет взломан.