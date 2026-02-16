Пенсионерка из Воронежа отдала курьеру 2,4 млн рублей

В Воронеже 71-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Женщина передала неизвестному курьеру 2,4 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД региона.
Все началось с сообщения в мессенджере: злоумышленники под предлогом подтверждения факта выхода на пенсию смогли получить доступ к аккаунту пенсионерки на портале «Госуслуги». После этого с ней связался лже-сотрудник прокуратуры, который прислал поддельный документ — так называемую доверенность, и убедил женщину, что ее личный кабинет взломан.
Чтобы «спасти» сбережения, мошенники настояли на том, что все деньги необходимо снять с банковского счета и передать курьеру. Даже несмотря на предупреждения сотрудников банка и звонок дочери, которая пыталась остановить мать, пенсионерка обналичила 2,4 миллиона рублей. Встреча с курьером состоялась в сквере имени Бунина, где женщина и отдала деньги неизвестному мужчине.
Когда аферисты выполнили задуманное, они начали угрожать своей жертве, после чего удалили всю переписку. Только тогда потерпевшая осознала произошедшее и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Полиция в очередной раз призывает воронежцев быть бдительными и не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных, кем бы они ни представлялись.