Генпрокуратура потребовала изъять у главы челябинского Роспотребнадзора имущество на 400 млн рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в суд с требованием конфисковать активы руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Ведомство настаивает на обращении в доход государства имущества чиновника общей стоимостью более 400 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, Семенов незаконно совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Чтобы скрыть свое участие в бизнесе, глава управления привлекал родственников и доверенных лиц, на которых оформлял приобретенные активы.
Прокуратура требует лишить чиновника недвижимости в Москве, Подмосковье и Челябинской области, а в частности шести квартир, 18 земельных участков и 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, изъятию подлежит целый автопарк из 17 машин.
Анатолий Семенов был задержан сотрудниками ФСБ на минувшей неделе по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение для лоббирования интересов семейного бизнеса при проведении проверок предприятий. Кроме того, правоохранительные органы проверяют фигуранта на причастность к получению взяток.