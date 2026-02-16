Генпрокуратура потребовала изъять у главы челябинского Роспотребнадзора имущество на 400 млн рублей

Анатолий Семенов был задержан сотрудниками ФСБ на минувшей неделе по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он использовал свое служебное положение для лоббирования интересов семейного бизнеса при проведении проверок предприятий. Кроме того, правоохранительные органы проверяют фигуранта на причастность к получению взяток.