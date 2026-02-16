МВД раскрыло, что известно о напавших на дом под Смолевичами иностранцах

Министерство внутренних дел раскрыло, что известно о напавших на дом под Смолевичами иностранцах в понедельник, 16 февраля.
В ходе разговора с министром внутренних дел Иваном Кубраковым задержанные иностранцы в возрасте 17 и 18 лет рассказали, что предложение о преступной подработке они получили в Telegram. Им необходимо было приехать в агрогородок Будагово, расположенный в Смолевичском районе, найти дом жертвы, избить хозяина дома, а затем отправить заказчику видеоотчет.
В МВД обратили внимание, что за выполненную работу иностранцам обещали заплатить 300 000 рублей. Фигуранты приехали в Минск, предварительно вооружившись кастетом, газовым баллончиком, ножом, пистолетом и битой. Затем они взяли каршеринговое авто и поехали на место, которое указал заказчик.
