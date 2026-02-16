МВД раскрыло, что известно о напавших на дом под Смолевичами иностранцах

В ходе разговора с министром внутренних дел Иваном Кубраковым задержанные иностранцы в возрасте 17 и 18 лет рассказали, что предложение о преступной подработке они получили в Telegram. Им необходимо было приехать в агрогородок Будагово, расположенный в Смолевичском районе, найти дом жертвы, избить хозяина дома, а затем отправить заказчику видеоотчет.