В Ростовской области шквалистый ветер повалил крупное дерево на автомобиль

В Каменске-Шахтинском шквалистый ветер повалил дерево на машину и снес забор.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском порывы шквалистого ветра повалили забор и сломали дерево, упавшее прямо на автомобиль. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, люди не пострадали — в салоне авто в этот момент никого не было.

Еще один инцидент зафиксировали на улице Ленина — там напора ветра не выдержал забор из металлопрофиля, и конструкция рухнула на землю.

Последствия шквалистого ветра наблюдаются и в Ростове-на-Дону. В районе старого автовокзала с «Газели» слетел кузов.

Помимо этого, в ряде районов произошли массовые отключения электричества. По информации «Донэнерго», без света остались потребители на нескольких улицах в Ростове, Донецке, Каменске-Шахтинском, поселки в Миллеровском и Белокалитвинском районе.