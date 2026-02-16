Дело об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске передали в суд

В Калининградской области завершили расследование убийства семилетнего мальчика из Черняховска. Об этом сообщается в телеграм-канале областного суда.
По версии следствия, 44-летний житель Черняховска совершил преступление дома. В период с 29 января по 1 февраля отчим заставлял мальчика делать физические упражнения. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ребёнок чувствовал себя плохо из-за длительных издевательств и простуды, поэтому переставал заниматься, когда отчим выходил из комнаты.
Разозлившись, С. поднял ребёнка за одежду и, понимая, что тот в силу возраста не способен себя защитить и оказать сопротивление, желая убить мальчика, нанёс ему не менее 35 ударов, в том числе по голове, шее, туловищу. Описание телесных повреждений, причинённых семилетнему Даниле Т., занимают в обвинительном заключении страницу печатного текста формата А4. От тупой сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока ребёнок умер, — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что мужчина решил спрятать тело, не желая отвечать за совершённое убийство. Также он боялся ответственности за издевательства и избиения, которым подвергал детей на протяжении длительного времени.
«Он убрал тело ребёнка на верхний ярус кровати и по договорённости с матерью на протяжении суток создавал видимость перед девочкой, что её брат жив и вступает в диалог. Как полагает следствие, на следующий день для создания алиби супруги с дочерью ездили по магазинам Черняховска, чтобы их фиксировали камеры видеонаблюдения», — отмечается в публикации.
Следствие считает, что затем мужчина положил тело в спортивную сумку и вывез в безлюдное место. Он утопил мальчика в болотистой местности и замаскировал ветками. Вечером 1 февраля супруги обратились в полицию и заявили о пропаже сына.
Следствие также вменяет отчиму причинение тяжкого вреда здоровья второму ребёнку — 13-летней сестре убитого мальчика. Мужчина выкрутил девочке руку за то, что она пожаловалась на него в школе. В результате ребёнок получил перелом со смещением отломков. Девочка провела несколько дней дома без лечения. В больницу её отвели только после того, как рука опухла. Там ей сделали операцию.
«Обвинение указывает, что в разное время, начиная с сентября 2024 года и по январь 2025 года, отчим бил детей ремнём, электропроводом, пластиковой трубой, железным прутом и иными вещами. Девочке наносил удары ремнём по лицу, дергал за волосы. На момент смерти у Данилы Т. имелась застарелая серьёзная сквозная травма верхней губы с воспалением, которая причиняла ему боль, он с трудом мог принимать пищу», — говорится в сообщении.
Как отмечается в телеграм-канале регионального СУ СК, супруги подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию с сентября 2023 года по февраль 2025-го. Установлено не менее восьми таких фактов.
«Собранная следователями СК России доказательственная база в полном объеме изобличает обоих супругов в содеянном», — отметили в публикации. Уголовное дело направили в суд. Следствие квалифицировало действия мужчины по пунктам «а», «г», «е» части второй статьи 117 УК РФ, а также пункту «б» части второй статьи 111 УК РФ, статьи 125 УК РФ, пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ. Против матери детей завели уголовные дела по пунктам «а», «г» и «е» части второй статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Семилетний мальчик пропал в Черняховске 2 февраля 2025 года. К его поискам привлекали полицию и сотни волонтёров. Позже следователи получили сведения об убийстве ребёнка. По подозрению задержали и отправили под стражу его отчима, также в СИЗО с февраля 2025 года находится мать детей.