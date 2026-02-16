Дело об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске передали в суд

«Обвинение указывает, что в разное время, начиная с сентября 2024 года и по январь 2025 года, отчим бил детей ремнём, электропроводом, пластиковой трубой, железным прутом и иными вещами. Девочке наносил удары ремнём по лицу, дергал за волосы. На момент смерти у Данилы Т. имелась застарелая серьёзная сквозная травма верхней губы с воспалением, которая причиняла ему боль, он с трудом мог принимать пищу», — говорится в сообщении.