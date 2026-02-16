«Поставили на колени, избивали битами и травматическими пистолетами, снимали на видео». Хронология вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026

Милиция и жертвы рассказали, что происходило во время вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами 16 февраля 2026 года. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.
Во время разговора с министром внутренних дел Иваном Кубраковым задержанные сообщили, что в Telegram получили предложение о преступной подработке. Иностранцам нужно было приехать в агрогородок Будагово Смолевичского района, найти дом жертвы, избить его, а затем отправить видео заказчику.
«За выполненную работу обещали 300 тысяч рублей», — заявили в МВД.
В ведомстве добавили, что трое фигурантов в возрасте 17 и 18 лет приехали в белорусскую столицу. Предварительно они вооружились кастетом, газовым баллончиком, пистолетом, ножом и битой. Иностранцы взяли каршеринговый автомобиль и поехали выполнять полученное задание.
Хозяин дома, заметив подозрительных людей, успел нажать тревожную кнопку. Сигнализация сработала в 04.17. Благодаря этому на место приехали два наряда Департамента охраны МВД и смогли по горячим следам задержать нападавших.
— Меня разбудила собака. Я увидел на улице три силуэта бандитского вида в черном, масках. До этого они просто крались. Когда они меня увидели, они мгновенно кинулись, выбили окно и я, слава Богу, вспомнил про кнопку. И вот у меня первая мысль была: «Успеть бы нажать». Я ее успел нажать, и они этого не заметили, — рассказал хозяин дома.
Далее голос за кадром видеозаписи продолжает рассказывать хронологию событий:
— Хозяин дома был здесь (человек на съемке указывает на место. — Ред.). Как только залезли через окно, он сразу нажал тревожную кнопку (показывает на место, где она находилась. — Ред.). Их (жертв. — Ред.) потом выволокли всех в коридор сюда в спальню, поставили на колени, избивали бейсбольными битами и травматическими пистолетами по затылку. И снимали все это на видео.
На вопрос главы МВД о том, какие, предварительно, у потерпевших телесные повреждения, было доложено следующее: у хозяина разбито лицо, губа, нос, у хозяина брата — нос.
