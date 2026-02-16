Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову министром труда Башкирии

В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки. Министром семьи, труда и социальной защиты населения стала Ольга Кабанова. Об этом на оперативном совещании объявил глава республики Радий Хабиров.
До этого Кабанова работала первым заместителем руководителя этого же ведомства. Хабиров, обращаясь к ней, коротко напутствовал: принять эстафету и приступать к работе.
Прежний министр Ленара Иванова, которая возглавляла минтруд больше 15 лет, переходит на работу в Госсобрание Башкирии.
