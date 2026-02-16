У главы челябинского Роспотребнадзора потребовали изъять имущество

Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия С. Иск направлен в Курчатовский районный суд Челябинска, сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что чиновник совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью в санитарно-эпидемиологической сфере, а также скрывал свои активы.
По информации ведомства, С. незаконно оформлял имущество на сыновей, тещу и доверенных лиц. В список коррупционно нажитых активов вошли шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 автомобилей. Общая стоимость превышает 400 млн рублей.
Чиновника отправили в СИЗО до 12 апреля 2026 года. Следственный орган УФСБ возбудил уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения.