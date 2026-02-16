У главы челябинского Роспотребнадзора потребовали изъять имущество

По информации ведомства, С. незаконно оформлял имущество на сыновей, тещу и доверенных лиц. В список коррупционно нажитых активов вошли шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тысяч квадратных метров в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 автомобилей. Общая стоимость превышает 400 млн рублей.