ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым, сообщил Балицкий

«Киевский нацистский режим совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру нашего региона. Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, обошлось без жертв.
«Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна. Угрозы для движения автотранспорта нет, повреждённый участок будет оперативно восстановлен», — подчеркнул губернатор.