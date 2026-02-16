Ричмонд
ВСУ сбросили две бомбы на дорогу в Крым, сообщил Балицкий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Украинские войска сбросили два бомбы в Запорожской области на ведущую в Крым дорогу, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Киевский нацистский режим совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру нашего региона. Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без жертв.

«Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна. Угрозы для движения автотранспорта нет, повреждённый участок будет оперативно восстановлен», — подчеркнул губернатор.