Пострадавшие в ЧП на скважине в Самарской области находятся в тяжелом состоянии

Стало известно, в каком состоянии находятся четверо рабочих, пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области 15 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев со ссылкой на региональный минздрав.