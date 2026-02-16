Пострадавшие в ЧП на скважине в Самарской области находятся в тяжелом состоянии

Стало известно, в каком состоянии находятся четверо рабочих, пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области 15 февраля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев со ссылкой на региональный минздрав.
«Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным. Они получают интенсивную терапию в отделении реанимации», — рассказали в пресс-службе.
Силами областного центра медицины катастроф и специалистами областной больницы Середавина пострадавших доставили в ожоговый центр больницы Пирогова. Врачи согласовали тактику лечения со специалистами федеральных центров.
Напомним, при выполнении ремонтных работ на нефтяной скважине произошло возгорание подъемного агрегата. В результате ЧП четверо мужчин получили ожоги различной степени тяжести. После доследственной проверки было заведено уголовное дело. Расследование продолжается.