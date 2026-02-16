Потолок обрушился в одной из школ Воронежа

Потолок обрушился в раздевалке недавно отремонтированной школы № 29 на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже. Информация об этом появилась в социальных сетях в понедельник, 16 февраля.
Как сообщили vrn.aif.ru в городской администрации, падение одного из элементов потолочной конструкции произошло, когда в помещении никого не было. Во время перемены педагоги убедились, что детям ничего не угрожает, после чего учащиеся забрали свои вещи и вернулись к обучению.
В мэрии также отметили, что ремонт потолка проведёт подрядчик в рамках гарантии в ближайшее время.