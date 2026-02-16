Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-начальнику экзаменационного отдела ГАИ Башкирии грозит 23 года колонии

Прокуратура запросила суровый срок для главы структуры, продававшей права без экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районном суде Уфы закончились прения сторон по делу о преступном сообществе в ГАИ Башкирии.

Главным фигурантом дела является бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Ильдус Шайбаков. Как сообщили в прокуратуре республики, гособвинение запросило для него 23 года лишения свободы, штраф в размере пяти миллионов рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также вместе с Шайбаковым на скамье подсудимых оказались еще семеро бывших сотрудников ведомства.

По версии следствия, с 2014 по 2020 год полицейские за взятки выдавали водительские удостоверения тем, кто не сдавал ни теорию, ни практику. Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей. Фигурантам вменяют организацию и участие в преступном сообществе, получение взяток в составе организованной группы, мелкое взяточничество и превышение полномочий.

Приговор огласят 25 февраля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.