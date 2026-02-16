Экс-начальнику экзаменационного отдела ГАИ Башкирии грозит 23 года колонии

В Орджоникидзевском районном суде Уфы закончились прения сторон по делу о преступном сообществе в ГАИ Башкирии.
Главным фигурантом дела является бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Ильдус Шайбаков. Как сообщили в прокуратуре республики, гособвинение запросило для него 23 года лишения свободы, штраф в размере пяти миллионов рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также вместе с Шайбаковым на скамье подсудимых оказались еще семеро бывших сотрудников ведомства.
По версии следствия, с 2014 по 2020 год полицейские за взятки выдавали водительские удостоверения тем, кто не сдавал ни теорию, ни практику. Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей. Фигурантам вменяют организацию и участие в преступном сообществе, получение взяток в составе организованной группы, мелкое взяточничество и превышение полномочий.
Приговор огласят 25 февраля.
