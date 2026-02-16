Экс-начальнику экзаменационного отдела ГАИ Башкирии грозит 23 года колонии

По версии следствия, с 2014 по 2020 год полицейские за взятки выдавали водительские удостоверения тем, кто не сдавал ни теорию, ни практику. Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 1,3 миллиона рублей. Фигурантам вменяют организацию и участие в преступном сообществе, получение взяток в составе организованной группы, мелкое взяточничество и превышение полномочий.