В Чувашии будут судить группу аферистов, обманувших 121 человека

Преступная схема действовала с 2019 по 2023 год. Злоумышленники предлагали гражданам «помощь» в получении кредитов и займов по низким процентным ставкам, а фактически вместо обещанных банковских продуктов на выгодных условиях клиентов возили по микрофинансовым организациям. Там на людей оформляли займы под высокие проценты, и после получения денег доверчивые граждане передавали значительную часть средств организаторам схемы в качестве оплаты за якобы оказанные «информационно-консультационные услуги».