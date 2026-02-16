Ричмонд
В Чувашии будут судить группу аферистов, обманувших 121 человека

Группу из 9 аферистов будут судить в Чувашии за масштабное мошенничество с кредитами. Злоумышленники обещали низкие ставки, а на деле загоняли людей в долги перед МФО. Пострадал 121 человек, большинство из которых пенсионеры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Чувашии перед судом предстанут девять участников организованной группы, обвиняемых в крупном мошенничестве под видом оказания финансовых услуг. Жертвами аферистов стал 121 человек из Чувашии и Кировской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру и МВД.

Преступная схема действовала с 2019 по 2023 год. Злоумышленники предлагали гражданам «помощь» в получении кредитов и займов по низким процентным ставкам, а фактически вместо обещанных банковских продуктов на выгодных условиях клиентов возили по микрофинансовым организациям. Там на людей оформляли займы под высокие проценты, и после получения денег доверчивые граждане передавали значительную часть средств организаторам схемы в качестве оплаты за якобы оказанные «информационно-консультационные услуги».

Как уточнили в прокуратуре, большую часть потерпевших составили пенсионеры и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Следствие установило, что организаторами бизнеса выступили супружеская пара из Пермского края и 42-летняя жительница Москвы. Помимо них, на скамье подсудимых окажутся руководители офисов и рядовые менеджеры, которые занимались поиском и сопровождением клиентов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а объем материалов расследования превысил 100 томов.