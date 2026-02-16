В Чувашии будут судить группу аферистов, обманувших 121 человека

Преступная схема действовала с 2019 по 2023 год. Злоумышленники предлагали гражданам «помощь» в получении кредитов и займов по низким процентным ставкам, а фактически вместо обещанных банковских продуктов на выгодных условиях клиентов возили по микрофинансовым организациям. Там на людей оформляли займы под высокие проценты, и после получения денег доверчивые граждане передавали значительную часть средств организаторам схемы в качестве оплаты за якобы оказанные «информационно-консультационные услуги».
Как уточнили в прокуратуре, большую часть потерпевших составили пенсионеры и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Следствие установило, что организаторами бизнеса выступили супружеская пара из Пермского края и 42-летняя жительница Москвы. Помимо них, на скамье подсудимых окажутся руководители офисов и рядовые менеджеры, которые занимались поиском и сопровождением клиентов.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а объем материалов расследования превысил 100 томов.