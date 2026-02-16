Директор уфимской гимназии № 16 уволилась после нападения ученика

Директор уфимской гимназии № 16 Марина Камалова оставила должность. Ее обязанности теперь исполняет заместитель по учебно-воспитательной работе, сообщает «Бриф24».
Напомним, 3 февраля в учебном заведении произошло ЧП. Девятиклассник пронес в школу детский автомат и кухонный нож. Известно, что металлодетектор сработал, но это не остановило подростка. Он несколько раз выстрелил в учителя истории и троих одноклассников, после чего взорвал петарду.
За день до нападения школьник выложил в соцсети песню про стрельбу в школе и сообщил о своих планах. Само нападение он записывал на диктофон. Чтобы незаметно пронести оружие, парень воспользовался учебной тревогой, поэтому в суматохе персонал не уследил.
Следственный комитет Башкирии ранее возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье о халатности.
