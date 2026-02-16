Ричмонд
Один человек погиб при возгорании цистерны с газом в Дагестане

В поселке Новый Хушет в Дагестане загорелась цистерна со сжиженным газом. Погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Источник: РИА "Новости"

В тушении пожара участвовали 63 человека и 19 единиц техники. От МЧС — 26 человек и семь единиц техники.

В прокуратуре Дагестана уточнили «РИА Новости», что возгорание произошло на нефтебазе. По информации Telegram-канала «112», пожар уже потушен.