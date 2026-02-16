Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции

Следователи начали выяснять обстоятельства смерти задержанного в новошахтинском отделе МВД.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске после смерти задержанного в отделе полиции завели уголовное дело. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Как предварительно выяснили следователи, мужчину привезли в отдел МВД, и после этого его самочувствие резко ухудшилось. На помощь сразу же позвали медиков, специалисты провели реанимацию, но спасти своего пациента не смогли.

— Для выяснения обстоятельств и точной причины смерти задержанного возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 5 ст. 286 УК РФ). Расследование продолжается, — прокомментировали в Следкоме.

Напомним, по информации МВД, ранее судимого новошахтинца заподозрили в преступлении. Полицейские посчитали, что мужчина проник в чужой дом, напал на хозяйку, а потом похитил у нее телефон и деньги. Стражи порядка попытались мирно увезти подозреваемого, но он оказал сопротивление. В итоге мужчину все равно увезли в отдел, где через некоторое время ему стало плохо.

— Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбойные нападения и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции. По факту случившегося проводится проверка, — рассказали в МВД.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.