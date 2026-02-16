В Новошахтинске завели дело после смерти задержанного в отделе полиции

Напомним, по информации МВД, ранее судимого новошахтинца заподозрили в преступлении. Полицейские посчитали, что мужчина проник в чужой дом, напал на хозяйку, а потом похитил у нее телефон и деньги. Стражи порядка попытались мирно увезти подозреваемого, но он оказал сопротивление. В итоге мужчину все равно увезли в отдел, где через некоторое время ему стало плохо.