С «танцующего» моста упала 17-летняя волгоградка 16 февраля

— Несмотря на чрезвычайно сложные условия на акватории — значительную удалённость от берега, наличие дрейфующего льда, сильное течение и порывистый ветер, — они с максимально возможной скоростью добрались до места бедствия. К моменту прибытия спасателей несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения находилась в воде без признаков жизни. Сразу после извлечения и вплоть до передачи бригаде скорой помощи специалисты непрерывно проводили реанимационные мероприятия, — рассказали спасатели.