Главу министерства в Краснодарском крае арестовали на время следствия

Из материалов, оказавшихся в распоряжении суда, следует, что в 2024 году Штриков, будучи министром ГО и ЧС Краснодарского края, из личных интересов поручил подчиненным сотрудникам подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже состоявшегося аукциона на приобретение и монтаж модульного здания пожарного депо.
По результатам повторного аукциона победителем стала организация, интересы которой лоббировал Штриков, говорится в сообщении.
12 февраля прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о взятках в отношении бывшего министра образования Московской области Ильи Бронштейна. По версии следствия, в 2023 году Бронштейн, пользуясь служебным положением, вступил в сговор, направленный на получение взяток за обеспечение заключения контрактов о поставке интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья.