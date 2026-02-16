Семейная пара разбилась насмерть, выпав из многоэтажки в Новой Москве

Семейная пара разбилась насмерть, выпав из многоэтажки в жилом комплексе «Саларьево парк» в Новой Москве. Инцидент произошел несколько часов назад. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.
По словам соседей, погибшие были приятными и общительными людьми. Мужчина был бизнесменом, у пары остались трое маленьких детей. Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить, что именно произошло, следует из публикации.
Ранее 16-летний подросток погиб, выпав из ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на Авиационной улице.
Еще в ноябре девятилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже одного из многоквартирных домов на юге столицы. Ребенку удалось выжить.
Похожий случай произошел в Тобольске Тюменской области — тогда ученица выпала из окна одной из школ города.