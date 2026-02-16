Женщина убила трех маленьких дочек, отравив их пестицидами

По словам начальника полицейского участка Амбуа Мохана Давара, пострадавших срочно доставили в районную больницу. Одна из девочек скончалась сразу по прибытии. Двух других в тяжелом состоянии перевели в Даход в штате Гуджарад, но они умерли по дороге. Сама мать находится в критическом состоянии.