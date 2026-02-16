Женщина убила трех маленьких дочек, отравив их пестицидами

В Индии три сестры в возрасте семи, пяти и трех лет погибли после того, как их мать заставила их выпить пестициды. Преступление было совершено в пятницу вечером, пишет The Times of India.
После женщина также попыталась покончить с собой, но выжила.
По словам начальника полицейского участка Амбуа Мохана Давара, пострадавших срочно доставили в районную больницу. Одна из девочек скончалась сразу по прибытии. Двух других в тяжелом состоянии перевели в Даход в штате Гуджарад, но они умерли по дороге. Сама мать находится в критическом состоянии.
В момент трагедии отец находился в Гуджарате в командировке — он отсутствовал около месяца. Полиция начала расследование и рассматривает все версии, но основной считает бытовой конфликт. Правоохранители опрашивают родственников, выясняют обстоятельства, подтолкнувшие мать к такому шагу.
Известно, что пара поженилась в 2016 году. Следователи продолжают работу, чтобы установить точные причины произошедшего.
Читайте также: «Жительница ЛНР толкнула коляску под машину и получила 9 лет колонии».