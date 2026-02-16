В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

О том, что в акватории Черного моря примерно в 200 метрах от берега перевернулся виндсерфер, спасателям сообщила очевидец. Женщина видела, как он долгое время находился под водой, но в итоге смог забраться на сап. Вышел мужчина на берег или нет, звонившая не видела. Спасатели вышли в море на поиски в трехбалльный шторм.