В Черном море нашли пропавшего в шторм виндсерфера

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили в акватории Черного моря пропавшего виндсерфера в трехбалльный шторм, информирует в понедельник пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

О том, что в акватории Черного моря примерно в 200 метрах от берега перевернулся виндсерфер, спасателям сообщила очевидец. Женщина видела, как он долгое время находился под водой, но в итоге смог забраться на сап. Вышел мужчина на берег или нет, звонившая не видела. Спасатели вышли в море на поиски в трехбалльный шторм.

«Обнаружили виндсерфера в 50 метрах от береговой полосы, на берег он вышел самостоятельно», — проинформировали в ведомстве.

Убедившись в безопасности мужчины, дежурная смена вернулась на базу спасательного отряда.