Главу Пролетарского района Ростовской области оставили в СИЗО

Главу Пролетарского района Ростовской области после рассмотрения апелляции оставили в СИЗО. Об этом 16 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Ростовский областной суд оставил без изменения постановление Пролетарского районного суда Ростовской области от 6 февраля 2026 года о заключении под стражу на 1 месяц 24 суток, то есть до 27 марта 2026 года, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, по данным следствия, чиновник уговорил директора районного отдела по делам ГО и ЧС превысить полномочия и заключить договоры на ремонтно-отделочные работы с одним из предпринимателей. Все это якобы было сделано в обход установленных законом процедур.
Также, по данным СК, руководитель администрации, зная о ненадлежащем выполнении контракта, потребовал от подчиненного подписать акты выполненных работ. Это позволило предпринимателю получить из местного бюджета более 2,5 млн рублей.
Когда нарушение раскрылось, в отношении главы администрации Пролетарского района Ростовской области и директора МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС» района завели уголовное дело. В зависимости от роли и степени участия им инкриминировали «Подстрекательство к превышению полномочий» (ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).