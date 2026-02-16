Ричмонд
Военные отражают атаку над Севастополем, сбиты уже пять воздушных целей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о том, что над городом была отражена атака ВСУ. Пять воздушных целей были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Брянская область стала целью самого масштабного налёта дронов за всю историю наблюдений. Как отметил губернатор Александр Богомаз, интенсивность и количество запущенных за сутки БПЛА оказались рекордными среди всех субъектов РФ.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

