Военные отражают атаку над Севастополем, сбиты уже пять воздушных целей

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Брянская область стала целью самого масштабного налёта дронов за всю историю наблюдений. Как отметил губернатор Александр Богомаз, интенсивность и количество запущенных за сутки БПЛА оказались рекордными среди всех субъектов РФ.
