Развожаев: ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Севастополем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку на Севастополь, уже сбиты пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес, — говорится в его Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей города оставаться в безопасных местах.
В воскресенье, 16 февраля, Брянская область подверглась самой мощной и массовой атаке. Глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что благодаря работе энергетиков и использованию оборудования, приобретенного на федеральные средства, тепло- и энергоснабжение удалось восстановить в Брянске и пяти муниципальных образованиях области в течение трех часов.
По информации Богомаза, удары продолжались более 12 часов, было уничтожено свыше 170 дронов.