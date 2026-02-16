Развожаев: ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Севастополем

В воскресенье, 16 февраля, Брянская область подверглась самой мощной и массовой атаке. Глава региона Александр Богомаз подчеркнул, что благодаря работе энергетиков и использованию оборудования, приобретенного на федеральные средства, тепло- и энергоснабжение удалось восстановить в Брянске и пяти муниципальных образованиях области в течение трех часов.