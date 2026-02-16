При пожаре в многоэтажке на Нагорной в Самаре погиб человек, четверо пострадали

В Промышленном районе Самары загорелся многоквартирный жилой дом на улице Нагорной. Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 18:59. На месте выяснилось, что горят две квартиры на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает МЧС Самарской области.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек. В результате пожара один человек погиб, еще четверо пострадали», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Личности погибшего и пострадавших устанавливаются. На тушении задействованы 90 человек и 31 единица техники, из них 60 спасателей и 20 машин от МЧС.