При пожаре в многоэтажке на Нагорной в Самаре погиб человек, четверо пострадали

В Промышленном районе Самары загорелся многоквартирный жилой дом на улице Нагорной. Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 18:59. На месте выяснилось, что горят две квартиры на первом этаже. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает МЧС Самарской области.