Главврача уволили после смерти двухлетнего ребенка в больнице в Карелии

Главный врач больницы в Костомукше, где умерла двухлетняя девочка, будет уволена.

Главный врач больницы в Костомукше, где умерла двухлетняя девочка, будет уволена. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков после встречи с родителями ребенка.

По словам министра, проверка выявила грубые нарушения на всех этапах оказания помощи — от вызова в поликлинике до стационара. В больнице не провели элементарные исследования при поступлении и проигнорировали прямые показания для госпитализации девочки в реанимацию.

На должность исполняющего обязанности главврача 17 февраля назначат Игоря Подзамкова из республиканской больницы скорой помощи.

Минздрав проведет служебное расследование и передаст материалы в правоохранительные органы. Уголовное дело уже возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад.

Читайте также: «Мать кричала, отец будил врача»: в больнице Карелии умерла 2-летняя девочка".