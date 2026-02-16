Ричмонд
В Москве уволили врачей после гибели роженицы и младенца в больнице

В Москве уволили врачей и акушерку после гибели роженицы и ребенка в больнице имени Юдина. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Ведомственная проверка установила, что причиной трагедии стала неверная оценка тяжести состояния пациентки и нарушение протоколов оказания помощи. Главному врачу объявили выговор, его заместителя по акушерству временно отстранили.

Врач и акушерка, которые непосредственно оказывали помощь, уволены. Материалы служебного расследования переданы в правоохранительные органы для правовой оценки действий каждого виновного.

В департаменте назвали ситуацию абсолютно неприемлемой и выразили глубокие соболезнования семье погибшей.

