Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Севастополе, уже сбито пять целей

Воздушную атаку ВСУ предотвратили над акваторией моря в районе Орловки.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны активно отражают атаку ВСУ в Севастополе. В данный момент уже успешно сбито пять целей в небе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал политик.

Как уточнил Развожаев, вышеперечисленные цели уничтожены над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес.

До этого в Минобороны России сообщили, что за последние сутки российским военным удалось ликвидировать восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 345 беспилотных аппаратов.

Также KP.RU писал, что за последние дни обстановка в приграничных регионах стало более напряженной. Известно, что ночью 15 февраля Брянская область вновь подверглась массированной атаке со стороны украинских боевиков. Над регионом сбили свыше 200 вражеских дронов.