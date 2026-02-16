Ричмонд
Страшное ДТП на юге Молдовы: В результате аварии госпитализировали 6 человек, в том числе и ребёнка

Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия [видео]

Источник: Комсомольская правда

Шесть человек, включая шестилетнего ребёнка, были госпитализированы после серьёзной аварии, произошедшей 15 февраля недалеко от Комрата.

По данным полиции, автомобиль под управлением 66-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другой машиной, за рулём которой находился 68-летний водитель. В обоих автомобилях находились пассажиры, в том числе две девушки 16 и 20 лет.

В результате удара травмы получили все участники ДТП. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства происшествия.