В Новой Москве у многоэтажки найдены тела супругов, выпавших из окна

ЧП потрясло жителей ЖК «Саларьево парк» всего несколько часов назад. Известно, что мужчина был бизнесменом. Теперь трое их маленьких детей остались сиротами. На месте происшествия уже работают следователи, пытаясь разобраться в обстоятельствах этой шокирующей истории.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина во время ссоры убил жену и покончил с собой. По данным следствия, муж выстрелил супруге в голову, женщина погибла на месте. Его тело также нашли в квартире — по основной версии, он свёл счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
