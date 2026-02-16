Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве у многоэтажки найдены тела супругов, выпавших из окна

В Новой Москве обнаружены тела мужа и жены, выпавших из окна собственного дома. У погибших остались трое несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Baza.

Источник: Life.ru

ЧП потрясло жителей ЖК «Саларьево парк» всего несколько часов назад. Известно, что мужчина был бизнесменом. Теперь трое их маленьких детей остались сиротами. На месте происшествия уже работают следователи, пытаясь разобраться в обстоятельствах этой шокирующей истории.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина во время ссоры убил жену и покончил с собой. По данным следствия, муж выстрелил супруге в голову, женщина погибла на месте. Его тело также нашли в квартире — по основной версии, он свёл счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.