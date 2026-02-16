Главврача больницы в Карелии уволят после гибели ребенка из-за нарушений

Минздрав Карелии при проверке выявил нарушения на каждом этапе оказания помощи двухлетней девочке в Костомукше, которая умерла в межрайонной больнице № 1, главный врач медучреждения будет уволен, сообщил глава министерства региона Михаил Охлопков.
«С момента приема вызова в детской поликлинике, неотложного вызова участкового педиатра, оказания скорой помощи и до стационарного звена — грубые нарушения на каждом этапе», — написал он в своем Telegram-канале.
Охлопков рассказал, что, в частности, в стационаре не провели элементарные исследования, которые необходимы при поступлении, проигнорировали прямые показания для госпитализации ребенка в отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.
Министр сообщил, что руководитель больницы будет уволена, а на должность и.о. главного врача 17 февраля назначат заместитель главврача республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Игоря Подзамкова.
Охлопков также рассказал, что Минздрав Карелии проведет служебное расследование, результаты которого передаст в правоохранительные органы.
Ранее СУ СК по Карелии в своем Telegram-канале сообщил, что расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) после гибели ребенка. В СМИ появились сообщения, что 14 февраля в больнице Костомукши умерла двухлетняя девочка, которую госпитализировали с признаками затрудненного дыхания. Мать ребенка считает, что смерть наступила по вине медицинских работников.
