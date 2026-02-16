Главврача больницы в Карелии уволят после гибели ребенка из-за нарушений

Ранее СУ СК по Карелии в своем Telegram-канале сообщил, что расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) после гибели ребенка. В СМИ появились сообщения, что 14 февраля в больнице Костомукши умерла двухлетняя девочка, которую госпитализировали с признаками затрудненного дыхания. Мать ребенка считает, что смерть наступила по вине медицинских работников.