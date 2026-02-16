Ричмонд
На трассах М 5 и М 7 в Башкирии временно ограничат движение из-за непогоды

Водителей предупредили о закрытии участков федеральных трасс до утра 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вводят временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на двух федеральных трассах. Причина — ухудшение погоды и необходимость обеспечить безопасность на дорогах.

Движение перекроют на следующих участках:

— трасса М 5 «Урал» — с 1194 по 1363 километр и с 1480 по 1548 километр;

— трасса М 7 «Волга» — с 1171 по 1229 километр.

По предварительным данным, ограничения будут действовать до семи утра 17 февраля.

Водителей просят заранее продумывать маршруты, строго соблюдать требования дорожных знаков и по возможности вообще не выезжать, пока погода не наладится.

