На трассах М 5 и М 7 в Башкирии временно ограничат движение из-за непогоды

В Башкирии вводят временные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на двух федеральных трассах. Причина — ухудшение погоды и необходимость обеспечить безопасность на дорогах.
Движение перекроют на следующих участках:
— трасса М 5 «Урал» — с 1194 по 1363 километр и с 1480 по 1548 километр;
— трасса М 7 «Волга» — с 1171 по 1229 километр.
По предварительным данным, ограничения будут действовать до семи утра 17 февраля.
Водителей просят заранее продумывать маршруты, строго соблюдать требования дорожных знаков и по возможности вообще не выезжать, пока погода не наладится.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.