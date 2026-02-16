Ричмонд
В ЛНР задержали мужчину, убившего мать ради денег за гибель брата на СВО

В ЛНР задержан мужчина, скрывавшийся от правоохранителей после убийства матери.

Источник: Аргументы и факты

В Луганской Народной Республике задержан мужчина за убийство собственной матери. Об этом сообщили в СУ СК России по ЛНР.

Задержанный дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое из корыстных побуждений).

Инцидент произошел в августе 2025 года в городе Свердловск в ЛНР. Женщина, обеспокоенная отсутствием связи с материю, приехала к ней домой и обнаружила следы крови на стенах и мебели. При осмотре участка тело женщины было найдено в выгребной яме, засыпанной строительными материалами.

Следователи установили, что из дома пропали драгоценности, банковская карта и денежные средства, которые погибшая получила после гибели старшего сына при исполнении задач в ходе СВО.

Под подозрение сразу попал младший сын женщины, ранее судимый за убийство и недавно вышедший из мест лишения свободы. По данным следствия, он злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

После преступления он скрывался в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР. Его местонахождение было установлено в феврале текущего года, отметили в СК.

Ранее стало известно, что во Владивостоке был задержан местный житель, убивший 80-летнюю мать. Он также ранил 58-летнюю сестру.