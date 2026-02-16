В ЛНР задержали мужчину, убившего мать ради денег за гибель брата на СВО

Инцидент произошел в августе 2025 года в городе Свердловск в ЛНР. Женщина, обеспокоенная отсутствием связи с материю, приехала к ней домой и обнаружила следы крови на стенах и мебели. При осмотре участка тело женщины было найдено в выгребной яме, засыпанной строительными материалами.