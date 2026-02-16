Сына лжецелительницы Лады-Русь осудили на 17 лет за производство наркотиков

Самарский облсуд назначил 17 лет колонии Илье Пеунову, признав его виновным в производстве более 11,7 килограмма наркотиков для продажи, сообщила прокуратура.
«Суд назначил Пеунову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Самарской области.
Суд признал его виновным в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ).
По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года Пеунов купил у неустановленного лица прекурсоры и химические компоненты, из которых изготовил у себя в квартире 11,7 килограмма наркотиков. Следователи полагают, что около трех килограммов обвиняемый расфасовал и планировал сбыть через тайники-закладки в Волжском районе.
РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что осужденный приходится сыном иноагенту Лада-Русь (Пеуновой)*, которая находится в международном розыске с апреля 2016 года.
Напомним, в ноябре 2025 года Нефтегорский райсуд заочно вынес приговор 65-летней Светлане Пеуновой, более известной под именем Лада-Русь. Она была признана виновной в создании деструктивной секты, мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Ее признали иностранным агентом и объявили в международный розыск.
* Физлицо, выполняющее функции иноагента.