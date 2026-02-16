Сына лжецелительницы Лады-Русь осудили на 17 лет за производство наркотиков

По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года Пеунов купил у неустановленного лица прекурсоры и химические компоненты, из которых изготовил у себя в квартире 11,7 килограмма наркотиков. Следователи полагают, что около трех килограммов обвиняемый расфасовал и планировал сбыть через тайники-закладки в Волжском районе.