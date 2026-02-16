Жители Анапы и Геленджика сообщают о взрывах, работают расчёты ПВО

По данным местных жителей, в районе Анапы, Витязево и Геленджика было зафиксировано не менее шести взрывов. Наблюдаются яркие вспышки над акваторией Чёрного моря и слышен характерный шум двигателя в небе. Очевидцы сообщают о работе российской ПВО по воздушным целям. Включена сирена воздушной опасности. На данный момент официальные сведения о пострадавших или разрушениях отсутствуют.