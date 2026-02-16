Ричмонд
Жители Анапы и Геленджика сообщают о взрывах, работают расчёты ПВО

Над Анапой и Геленджиком слышны взрывы. Системы противовоздушной обороны активно работают, уничтожая беспилотные летательные аппараты ВСУ в акватории Чёрного моря, сообщает SHOT.

По данным местных жителей, в районе Анапы, Витязево и Геленджика было зафиксировано не менее шести взрывов. Наблюдаются яркие вспышки над акваторией Чёрного моря и слышен характерный шум двигателя в небе. Очевидцы сообщают о работе российской ПВО по воздушным целям. Включена сирена воздушной опасности. На данный момент официальные сведения о пострадавших или разрушениях отсутствуют.

В аэропортах Краснодар и Геленджик введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о том, что над городом была отражена атака ВСУ. Пять воздушных целей были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

