Жители Анапы и Геленджика сообщают о взрывах, работают расчёты ПВО

По данным местных жителей, в районе Анапы, Витязево и Геленджика было зафиксировано не менее шести взрывов. Наблюдаются яркие вспышки над акваторией Чёрного моря и слышен характерный шум двигателя в небе. Очевидцы сообщают о работе российской ПВО по воздушным целям. Включена сирена воздушной опасности. На данный момент официальные сведения о пострадавших или разрушениях отсутствуют.
В аэропортах Краснодар и Геленджик введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о том, что над городом была отражена атака ВСУ. Пять воздушных целей были сбиты средствами противовоздушной обороны.
