Предприниматель через суд потребовал с театра Кадышевой более двух миллионов рублей

Предприниматель по фамилии Обушенков из Элисты 3 февраля подал иск на 2,1 миллиона рублей к Театру певицы Надежды Кадышевой, известному как «Золотое кольцо». Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила Газета.ru со ссылкой на сервис Rusprofile.
Причиной иска стало то, что театр либо не выполнил, либо выполнил некачественно услуги по заключенным договорам. Однако 9 февраля суд приостановил рассмотрение дела, так как в документах были найдены нарушения, и дал время до 10 марта на их исправление, говорится в материале.
Еще в декабре 2025 года на супруга Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд и требуют взыскать с него 286 тысяч рублей. Категория иска — исполнение обязательств по договору аренды, а истцом выступает управление спортивными сооружениями города Пензы.
В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо” в пользу Российского авторского общества.