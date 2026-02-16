Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель через суд потребовал с театра Кадышевой более двух миллионов рублей

Предприниматель по фамилии Обушенков из Элисты 3 февраля подал иск на 2,1 миллиона рублей к Театру певицы Надежды Кадышевой, известному как «Золотое кольцо». Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила Газета.ru со ссылкой на сервис Rusprofile.

Предприниматель по фамилии Обушенков из Элисты 3 февраля подал иск на 2,1 миллиона рублей к Театру певицы Надежды Кадышевой, известному как «Золотое кольцо». Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила Газета.ru со ссылкой на сервис Rusprofile.

Причиной иска стало то, что театр либо не выполнил, либо выполнил некачественно услуги по заключенным договорам. Однако 9 февраля суд приостановил рассмотрение дела, так как в документах были найдены нарушения, и дал время до 10 марта на их исправление, говорится в материале.

Еще в декабре 2025 года на супруга Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд и требуют взыскать с него 286 тысяч рублей. Категория иска — исполнение обязательств по договору аренды, а истцом выступает управление спортивными сооружениями города Пензы.

В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо” в пользу Российского авторского общества.