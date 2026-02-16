Предприниматель через суд потребовал с театра Кадышевой более двух миллионов рублей

Причиной иска стало то, что театр либо не выполнил, либо выполнил некачественно услуги по заключенным договорам. Однако 9 февраля суд приостановил рассмотрение дела, так как в документах были найдены нарушения, и дал время до 10 марта на их исправление, говорится в материале.