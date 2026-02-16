Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 дрон ВСУ сбили над Крымом, Азовским и Чёрным морями

Российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 21 украинский беспилотник. Из них девять аппаратов были сбиты над Азовским морем, шесть — над территорией Республики Крым, и ещё шесть — над акваторией Чёрного моря.

Как уточнили в Минобороны России, все цели были сбиты в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

До этого над Анапой и Геленджиком были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о работе российской ПВО по воздушным целям. Включена сирена воздушной опасности.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше