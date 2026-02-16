«Была применена физическая сила и специальные средства». Милиционер рассказал подробности задержания трех жителей Нижнего Новгорода, напавших с оружием на дом под Смолевичами

Милиционер-водитель группы задержания Жодинского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси Андрей Буров рассказал в эфире news.by, как задерживали напавших с оружием на дом под Смолевичами в агрогородке Будагово.
Буров с напарником был во втором наряде, который направился на срабатывание кнопки тревожной сигнализации в частном доме. Все происходило около 5 часов утра.
«Прибыв на место и получив информацию от первого наряда, незамедлительно выдвинулись в направлении злоумышленников. Они были задержаны в лесном массиве. В отношении их была применена физическая сила и специальные средства», — привел подробности задержания милиционер.
Также в телеэфире уточнили, что иностранцами оказались три жителя российского Нижнего Новгорода — одному 17 лет, двоим по 18. Вот что еще известно о напавших на дом в Смолевичском районе.
Ранее мы приводили хронологию вооруженного нападения иностранцев на дом под Смолевичами: поставили жертв на колени, избивали битами и травматическими пистолетами, снимали на видео.
Здесь же все, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.