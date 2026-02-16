Ричмонд
На Украине суд оставил под стражей экс-министра энергетики

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Суд на Украине оставил под стражей обвиняемого в отмывании денег экс-министра энергетики страны Германа Галущенко, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (Украины НАБУ) сообщило, что предъявило Галущенко обвинение в отмывании денег. Позже Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что рассмотрит жалобу на задержание экс-министра.

«ВАКС рассмотрел жалобу экс-руководителя минэнерго Германа Галущенко на незаконное задержание. Суд частично удовлетворил ее, однако Галущенко остается под стражей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

По информации украинского телеканала «Киев-24», во вторник суд должен будет избрать Галущенко меру пресечения.

В воскресенье издание «Украинская правда» сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела «Мидас» о коррупции в сфере украинской энергетики.

Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики он был уволен с должности главы минюста Украины.