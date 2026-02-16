МЧС: Девять человек погибло из-за схода снега с крыш за неделю

Кроме того, в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации 3,4 тысячи пожаров и спасении 439 человек. Также спасателям на воде удалось помочь за неделю 80 гражданам, из которых 50 — рыбаки, которых отрезало от берега в Охотском море, говорится в публикации.