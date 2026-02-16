Ричмонд
МЧС: Девять человек погибло из-за схода снега с крыш за неделю

За неделю в России девять человек погибли от схода снега и льда с кровель зданий. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Из-за непогоды обстановка осложнялась на территории 32 субъектов. В 25 регионах произошло более 60 происшествий из-за схода снега и падения льда с кровель зданий. Пострадали 24 человека, из них девять погибли, — говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

По информации министерства, МЧС, во избежание происшествий в девяти регионах вводились ограничения движения на автодорогах. Сейчас такие меры все еще активны в Мурманской области.

Кроме того, в пресс-службе МЧС сообщили о ликвидации 3,4 тысячи пожаров и спасении 439 человек. Также спасателям на воде удалось помочь за неделю 80 гражданам, из которых 50 — рыбаки, которых отрезало от берега в Охотском море, говорится в публикации.

В воскресенье, 16 февраля, здание супермаркета «Пятерочка» рухнуло под тяжестью снега в подмосковной Бабаихе. Пострадавших в результате обрушения нет.