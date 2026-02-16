Shot: Взрывы прогремели над Анапой и Геленджиком

В небе над Анапой и Геленджиком в Краснодарском крае прогремели взрывы, которые стали результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО). В текущий момент они ликвидируют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил Shot.
— Местные жители рассказали, что в общей сложности слышали не менее шести взрывов в районе Анапы, Витязева и Геленджика. Над Черным морем видны яркие вспышки, а также слышен гул мотора в небе, — говорится в публикации.
По словам очевидцев, российские средства ПВО сбивают воздушные цели на подлете к городам. Местные жители также слышат сирену воздушной опасности. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки вражеских беспилотников нет.
В связи с атакой ВСУ в аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили пять украинских дронов над акваторией Черного моря в районе Орловки и мыса Херсонес.