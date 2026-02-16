Shot: Взрывы прогремели над Анапой и Геленджиком

В небе над Анапой и Геленджиком в Краснодарском крае прогремели взрывы, которые стали результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО). В текущий момент они ликвидируют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил Shot.